قتيل و11 جريحا في حادثي مرور منفصلين بالبويرة

توفي شاب يبلغ من العمر 27 سنة وأصيب 11 آخرين بجروح اليوم الخميس في حادثي مرور منفصلين بكل من البويرة وأهل القصر.

وحسب مصالح الحماية المدنية فإن الحادث الأول وقع عند المدخل الشمالي لمدينة البويرة عل مستوى الطريق الوطني رقم 5.

وتمثل في إنحراف سيارة ما خلف وقاة السائق بعين المكان فيما أصيب مرافقه بجروح ونقل على إثرها نحومستشفى محمد بوضياف.

في حين تمثل الحادث إصطدام سيارتين احداهما كانت في موكب زفاف، ببطوس بلدية أهل القصر جنوب شرق الولاية.

حيث تم إصابة عشرة أشخاص، أين تم نقلهم نحو العيادة متعددة الخدمات لبلدية بشلول لتلقي الاسعافات الاولية .