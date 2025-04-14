قتيل و12 جريحا في انقلاب حافلة بقسنطينة
بقلم عايدة.ع
لقي شخص حتفه واصيب 12 شخصا آخرين كحصيلة أولية في حادث مرور وقع صباح اليوم الإثنين، على مستوى الطريق الوطني رقم 10 بلدية أولاد رحمون و دائرة الخروب بولاية قسنطينة.
وأفادت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 07سا00د من أجل حادث انحراف وانقلاب حافلة. نقل المسافرين خط( قسنطينة-قالمة )على مستوى الطريق الوطني رقم 10 بلدية أولاد رحمون ودائرة الخروب.
حيث خلف الحادث حالة وفاة تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث و إصابة 12 شخصا. تم إسعافهم و نقله إلى المستشفى المحلي.
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