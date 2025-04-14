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أخبار الجزائر

قتيل و12 جريحا في انقلاب حافلة بقسنطينة

بقلم عايدة.ع
قتيل و12 جريحا في انقلاب حافلة بقسنطينة
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لقي شخص حتفه واصيب 12 شخصا آخرين كحصيلة أولية في حادث مرور وقع صباح اليوم الإثنين، على مستوى الطريق الوطني رقم 10 بلدية أولاد رحمون  و دائرة الخروب بولاية قسنطينة.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 07سا00د من أجل حادث انحراف وانقلاب حافلة. نقل المسافرين خط( قسنطينة-قالمة )على مستوى الطريق الوطني رقم 10 بلدية أولاد رحمون ودائرة الخروب.

حيث خلف الحادث حالة وفاة تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث و إصابة  12 شخصا. تم إسعافهم و نقله إلى المستشفى المحلي.

رابط دائم : https://nhar.tv/dlibD
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