قتيل و12 جريحا في حادث مرور بأدرار

لقي شخص حتفه وأصيب 12 آخرين، في حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 06 قرب قصر أدمر، بلدية إن زغمير و دائرة زاوية كنتة بولاية أدرار.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت من أجل حادث انحراف و انقلاب سيارة نفعية. على مستوى الطريق الوطني رقم 06 قرب قصر أدمر ، بلدية إن زغمير و دائرة زاوية كنتة.

حيث خلّف الحادث حالة وفاة 01 و 12 جريحا لهم إصابات مختلفة، تم اسعافهم و نقلهم إلى مستشفى زاوية كنتة. وتم تحويل جثة المتوفي إلى مصلحة حفظ الجثث.

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