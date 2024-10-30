قتيل و12 جريحا في حادث مرور بأدرار
بقلم عايدة.ع
لقي شخص حتفه وأصيب 12 آخرين، في حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 06 قرب قصر أدمر، بلدية إن زغمير و دائرة زاوية كنتة بولاية أدرار.
وأفادت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت من أجل حادث انحراف و انقلاب سيارة نفعية. على مستوى الطريق الوطني رقم 06 قرب قصر أدمر ، بلدية إن زغمير و دائرة زاوية كنتة.
حيث خلّف الحادث حالة وفاة 01 و 12 جريحا لهم إصابات مختلفة، تم اسعافهم و نقلهم إلى مستشفى زاوية كنتة. وتم تحويل جثة المتوفي إلى مصلحة حفظ الجثث.
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