قتيل و21 جريحا في هجوم للحوثيين على مطار أبها بالسعودية

أعلن التحالف العسكري، بقيادة السعودية عن مقتل شخص، وإصابة 21 آخرين في هجوم نفذه الحوثيون على مطار أبها الدولي.

وأفاد بيان للمتحدث باسم التحالف بأن الهجوم، وقع مساء الأحد، وأسفر عن “استشهاد مقيم من الجنسية السورية”، وإصابة 21 مدنيا من جنسيات مختلفة.

وفي بيان جديد صدر صباح اليوم الاثنين، أوضح المتحدث باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، أن قائمة المصابين تضم 13 سعوديا، وأربعة هنود، ومصريين اثنين، وبنغلاديشيين اثنين.

وأضاف البيان أن ثلاثة أشخاص غادروا المستشفى، ولا يزال 18 شخصا يتلقون العلاج.