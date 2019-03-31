قتيل و25 جريحا في حوادث مرور متفرقة بغليزان

لقي شخص مصرعه، وأصيب 25 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة جراء 4 حوادث مرور، وقعت اليوم الأحد، بغليزان.

وقد وقع حادث مرور مميت على مستوى الطريق الوطني رقم 90 بالمنطقة المسماة دوار ” تامجة ” بمديونة.

بعد أن دهست سيارة شخص 78 سنة كان بصدد إجتياز الطريق مما أدى الى وفاته في عين المكان.

وشهد نفس الطريق الوطني بواريزان حادث إصطدام بين حافلة لنقل المسافرين وسيارة مما تسبب في اصابة 14 شخصا.

وقد تم إسعافهم في عين المكان و إجلاؤهم إلى المؤسسة العمومية الاستشفائية “أحمد فرانسيس” بوادي أرهيو.

ومن جهة أخرى، تسبب إصطدام بين شاحنة وسيارة بالطريق الوطني رقم 23 بالكناندة في إصابة 6 أشخاص.

وتتراوح أعمار المصابين ما بين سنتين و55 سنة، حيث تم إجلائهم إلى العيادة المتعددة الخدمات لمنداس.

كما سجلت مصالح الحماية المدنية حادث أخر على مستوى الطريق الوطني رقم 23 أيضا إثر إنحراف وإنقلاب سيارة.

أسفر عن 5 جرحى تم إسعافهم في عين المكان وإجلاؤهم إلى العيادة المتعددة الخدمات لمنداس.