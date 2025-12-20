إعــــلانات
قتيل و3 جرحى في حادث مرور بالمنيعة

قتيل و3 جرحى في حادث مرور بالمنيعة
لقي شخص حتفه وأصيب 3 آخرون في حادث مرور مميت وقع صبيحة اليوم السبت، على مستوى الطريق الوطني رقم 01، ببلدية حاسي الفحل، بولاية المنيعة.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 09سا55د من أجل حادث انحراف وانقلاب سيارة. على مستوى الطريق الوطني رقم 01، بلدية حاسي الفحل، دائرة المنيعة.

حيث أسفر الحادث عن وفاة شخص تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث وإصابة 3 آخرين بجروح مختلفة. تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

