قتيل و3جرحى في حادث مرور بالوادي

خلف حادث مرور مروع بين مركبتان من نوع “توتيوتا هليكيس” و”سيمبول” عبر الطريق الوطني رقم 48 في شقه الرابط بين الرقيبة والبلدية جامعة بالوادي.

قتيل في الخمسينيات من العمر ينحدر من بلدية سيدي خليل كان يقوم بنقل التمر في سيارة.

الحادث حسب شهود عيان اين قام المتوفي باداء الصلاة واثناء عودته للركوب السيارة واكمال المسيرة اصطدمت به المركبة الثانية.

مما استدعى تدخل اعوان الحماية المدنية بوحدة الرقيبة لنقل الضحية لمصلحة حفظ الجثث.

وتم تحويل الجرحى للاستعجالات الطبية، وفتحت عناصر الدرك اىوطني تحقيقا لمعرفة اسباب وتفاصيل الحادث المميت.