قتيل و3 جرحى إثر اصطدام بين شاحنة وسيارة أجرة في باتنة

تسبب حادث مرور وقع صبيحة اليوم الخميس بولاية باتنة، في وفاة شخص وإصابة 3 آخرين بجروح متفاوتة.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية من أجل حادث مرور تمثل في اصطدام بين شاحنة ذات مقطورة وسيارة أجرة على مستوى الطريق الوطني رقم 75 باقليم دائرة سريانة. وأسفر الحادث عن وفاة شخص 55 سنة وإصابة 3 آخرين تتراوح أعمارهم بين 22 و 67 سنة.

وقامت ذات المصالح بإسعاف واجلاء المصابين إلى عيادة المدينة، فيما حول المتوفي “رجل” إلى مصلحة الحفظ.

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