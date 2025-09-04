قتيل و3 جرحى إثر اصطدام قطار نقل المسافرين بشاحنة في المسيلة

تسبب حادث مرور وقع صبيحة اليوم الخميس في وفاة إمرأة وإصابة 03 أشخاص آخرين أثر اصطدام قطار نقل المسافرين بشاحنة في ولاية المسيلة.

و تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بمقرة مدعومة بوحدة برهوم اليوم على الساعة 04:00 صباحا. على إثر حادث مرور خطير تمثل في اصطدام قطار لنقل المسافرين بشاحنة ذات مقطورة. وذلك على مستوى منطقة مشتة أولاد امبارك بلعايبة، عند ممر غير محروس.

وخلف الحادث وفاة امرأة تبلغ من العمر حوالي 45 سنة. وإصابة 03 أشخاص آخرين (الأب وطفليه) أعمارهم 2، 8 و49 سنة لهم إصابات متفاوتة الخطورة. تم تقديم الإسعافات الأولية للجرحى ونقلهم على جناح السرعة إلى مستشفى مقرة.