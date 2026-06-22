قتيل و3 جرحى إثر انحراف سيارة بوهران  

سجلت مصالح الحماية المدنية بولاية وهران، حادث مرور مميت، وقع على مستوى الطريق الولائي رقم 35 الرابط بين طفراوي ودوار كحايلية، حيث أسفر عن وفاة شخص وإصابة 3 آخرين.

وأوضحت المصالح نفسها، أن الحادث تمثل في انحراف سيارة واصطدامها بشجرة على مستوى الطريق الولائي. رقم 35 الرابط بين طفراوي ودوار كحايلية، بلدية طفراوي ودائرة واد تليلات في ولاية وهران.

حيث خلف وفاة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر حوالي 50 سنة في عين المكان، وإصابة ثلاثة (03) آخرين. من جنس أنثى بجروح متعددة تتراوح أعمارهن ما بين 20 و40 سنة، أين قُدّمت لهن الإسعافات الأولية اللازمة وتم نقلهن إلى المستشفى المحلي.

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