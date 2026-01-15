قتيل و3 جرحى إثر انقلاب سيارة بأدرار

لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرون بجروح متفاوتة، اليوم الخميس، إثر انقلاب سيارة بولاية أدرار.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 23سا50د من أجل حادث إنحراف و انقلاب سيارة على مستوى الطريق الجديد الرابط بين أولف و ادرار بلدية و دائرة أدرار.

خلّف الحادث وفاة شخص تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث. و إصابة 03 آخرين تم اسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

