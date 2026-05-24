قتيل و3 جرحى إثر انقلاب سيارة بتامنغست

لقي شخص حتفه وأصيب 3 أخرون في حادث مرور مميت، وقع بالطريق الوطني رقم 01 (على بعد حوالي 180 كلم باتجاه عين ڤزام)، ببلدية ودائرة تامنغست.

من جهتها، أوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت من أجل حادث انحراف وانقلاب سيارة نفعية. بالطريق الوطني رقم 01 (على بعد حوالي 180 كلم باتجاه عين ڤزام)، بلدية ودائرة تامنغست.

مشيرة أن الحادث خلّف وفاة شخص واحد يبلغ من العمر 28 سنة في عين المكان (تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث). وإصابة 03 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة (تبلغ أعمارهم 20، 25 و27 سنة). حيث جرى إسعافهم ونقلهم على جناح السرعة إلى مستشفى تامنغست.

وسُخر لهذا التدخل، شاحنة إطفاء وسيارتي إسعاف.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور