قتيل و3 جرحى إثر حادث مرور بالبليدة
بقلم أمينة داودي
تسبب حادث مرور وقع اليوم الثلاثاء، في وفاة شخص وإصابة 3 آخرين بجروح متفاوتة بولاية البليدة.
وتدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 07سا 15د من أجل حادث دهس حافلة صغيرة لشخص و اصطدامها بسيارة سياحية. بالمكان المسمى محور الدوران سيدي المداني بلدية الشفة ودائرة موزاية.
الحادث أسفر عن وفاة شخص تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث، إضافة إلى إصابة 3 آخرين بجروح خفيفة، تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.
div>
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
رابط دائم : https://nhar.tv/nGDRG