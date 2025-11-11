إعــــلانات
قتيل و3 جرحى إثر حادث مرور بالبليدة

بقلم أمينة داودي
قتيل و3 جرحى إثر حادث مرور بالبليدة
تسبب حادث مرور وقع اليوم الثلاثاء، في وفاة شخص وإصابة 3 آخرين بجروح متفاوتة بولاية البليدة.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 07سا 15د من أجل حادث دهس حافلة صغيرة لشخص و اصطدامها بسيارة سياحية. بالمكان المسمى محور الدوران سيدي المداني بلدية الشفة ودائرة موزاية.

الحادث أسفر عن وفاة شخص تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث، إضافة إلى إصابة 3 آخرين بجروح خفيفة، تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

