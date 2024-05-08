قتيل و3 جرحى في إصطدام بين سيارتين بسريانة في باتنة 

أصيب 3 أشخاص بجروح إثر حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 75 ببلدية ودائرة سريانة ولاية باتنة.

وحسب بيان الحماية المدنية تدخلت مصالحنا في حدود الساعة 15سا و58 دقيقة، من اجل حادث إصطدام بين سيارتين بسريانة.

خلف الحادث وفاة من شخص يبلغ من عمر 69 سنة وإصابة 3 أشخاص آخرين أعمارهم مابين 6 سنوات و42 سنة لهم إصابات مختلفة. تم إسعافهم ونقلهم الى المستشفى المحلي. أما الضحية المتوفية تم تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث.