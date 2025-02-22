إعــــلانات
أخبار الجزائر

قتيل و3 جرحى في انقلاب سيارة بتبسة

بقلم عايدة.ع
قتيل و3 جرحى في انقلاب سيارة بتبسة
  • 8
  • 0

توفي شخص وأصيب 3 آخرون بجروح جراء وقوع حادث مرور مميت، اليوم السبت، على مستوى الطريق الولائي رقم 05 بالمكان المسمى فم المطلق، ببلدية العقلة المالحة و دائرة  بئر العاتر بتبسة.

وكانت تدخلت مصالح الحماية المدنية، قد تدخلت على الساعة 08سا55د من أجل حادث انحراف و انقلاب سيارة. على مستوى الطريق الولائي رقم 05 بالمكان المسمى فم المطلق، ببلدية العقلة المالحة و دائرة  بئر العاتر. أين سجلت وفاة شخص يبلغ من العمر 71 سنة. تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث وإصابة 03 آخرين بجروح تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

»إضغط إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/YhgUj
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر