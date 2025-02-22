قتيل و3 جرحى في انقلاب سيارة بتبسة

توفي شخص وأصيب 3 آخرون بجروح جراء وقوع حادث مرور مميت، اليوم السبت، على مستوى الطريق الولائي رقم 05 بالمكان المسمى فم المطلق، ببلدية العقلة المالحة و دائرة بئر العاتر بتبسة.

وكانت تدخلت مصالح الحماية المدنية، قد تدخلت على الساعة 08سا55د من أجل حادث انحراف و انقلاب سيارة. على مستوى الطريق الولائي رقم 05 بالمكان المسمى فم المطلق، ببلدية العقلة المالحة و دائرة بئر العاتر. أين سجلت وفاة شخص يبلغ من العمر 71 سنة. تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث وإصابة 03 آخرين بجروح تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

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