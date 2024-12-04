قتيل و3 جرحى في حادثة دهس بتبسة

لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين بجروح متفاوتة في حادث مرور بولاية تبسة.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 08سا35د، من أجل حادث دهس سيارة لأربعة 04 أشخاص. على مستوى الطريق الوطني رقم 16 بالمكان المسمى البراكة بلدية و دائرة الماء الأبيض.

خلف الحادث وفاة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 64 سنة تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث. و إصابة 03 أشخاص ، واحد في حالة خطيرة، و 02 أخرين في حالة صدمة تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.