قتيل و3 جرحى في حادثي مرور منفصلين بقالمة

هلك شخص وأصيب 3 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حادثي مرور منفصلين وقعا خلال ال24 ساعة الأخيرة عبر ولاية قالمة.

حسبما علم اليوم الاثنين من خلية الإعلام والاتصال بالمديرية المحلية للحماية المدنية.

و أوضح المصدر بأن شابا في ال32 من العمر هلك فجر اليوم الاثنين في حادث انحراف سيارة سياحية ثم اصطدامها بشجرة بمخرج مشتة “دواخة”.

التابعة لبلدية بومهرة أحمد (10 كلم شرق قالمة) على الطريق الوطني رقم 20 في مقطعه الرابط بين قالمة وبوشقوف.

مشيرا إلى أن الضحية تعرضت لإصابات وكسور متعددة وبعد معاينتها من طرف طبيب مستشفى الحكيم عقبي بعاصمة الولاية تبين أنها متوفاة.

وأضافت الحماية المدنية بأن 3 أشخاص آخرين كلّهم نساء أصبن بجروح متفاوتة الخطورة في حادث اصطدام بين سيارتين سياحيتين.

بمنطقة “معيزلات” ببلدية عين بن بيضاء على الطريق الوطني رقم 16 في مقطعه الرابط بين عنابة وسوق أهراس مرورا

ببوشقوف.

وقد تم اسعاف الضحايا اللواتي تبلغ أعمارهن 16 و52 و59 سنة من طرف أعوان المركز المتقدم للحماية المدنية بعين بن بيضاء.

حيث تمّ نقلهن إلى مستشفى بلدية الذرعان التابعة لولاية الطارف باعتباره أقرب مركز صحي لمكان وقوع الحادث.

و قد فتحت المصالح المختصة إقليميا تحقيقين في ظروف و أسباب هذين الحادثين.