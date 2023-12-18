قتيل و3 جرحى في حادث إصطدام بين سيارتين في الجلفة

توفي مساء اليوم 3 شخص فيما اصيب 3 أخرين إثر حادث مرور وقع على مستوى مستوى الطريق البلدي رقم 27، بلدية بن يعقوب ودائرة الشارف في الجلفة.

الحادث وحسب مصالح الحماية المدنية وقع في حدود الساعة 17سا و42 د، وتمثل في حادث إصطدام بين سيارتين.

وخلف الحادث وفاة شخص يبلغ من العمر 43 سنة وإصابة 3 أشخاص بجروح مختلفة تتراوح أعمارهم بين 19 و27 سنة. تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي. اما الضحية المتوفية تم تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي