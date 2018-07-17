قتيل و3 جرحى في حادث اصطدام سيارة إسعاف وشاحنة بقسنطينة

تدخلت الوحدة الثانوية “حوادق محمد” التابعة إلى بلدية زيغود يوسف في قسنطينة مساء الثلاثاء، بالطريق السيار شرق غرب في إقليم بلدية ديدوش مراد،

من أجل حادث إصطدام بين سيارة إسعاف تابعة إلى مصحة خاصة وشاحنة ذات مقطورة من نوع.

الحادث خلف 4 ضحايا تتراوح أعمارهم ما بين 29 و 72 سنة، الضحية الأولى “ع. غ”من جنس ذكر يبلغ من العمر 72 سنة متوفي بعين المكان،

تم نقله إلى مستشفى زيغود يوسف ثم تحويله إلى مستشفى جبل الوحش.

الضحية الثانية “إ. ن” من جنس ذكر يبلغ من العمر 29 سنة له إصابة بالرجلين و جروح بالرأس و هو سائق سيارة الإسعاف،

أما الضحية الثالثة “م.ب” من جنس ذكر يبلغ من العمر 39 سنة فهو غير مصاب،

بينما الضحية الرابعة “غ. إ” من جنس ذكر يبلغ من العمر 68 سنة غير مصاب فهو سائق الشاحنة،

وقد قدمت لهم الإسعافات بعين المكان وتم نقلهم إلى المستشفى الجامعي إبن باديس بقسنطينة.

وحسب المعلومات الأولية فإن سيارة الإسعاف كانت في طريقها من ولاية أم البواقي نحو ولاية عنابة.