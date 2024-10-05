قتيل و3 جرحى في حادث انحراف سيارة بباتنة

لقي شخص حتفه فيما أصيب 3 أخرين بجروح إثر حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني 31، ببلدية وادي الطاقة دائرة ثنية العابد ولاية باتنة.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية تدخلت على الساعة 15سا و15دقيفة من أجل حادث انحراف وانقلاب سيارة ببلدية وادي الطاقة.

وخلف الحادث وفاة طفل يبلغ من العمر 15سنة تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث. وإصابة 3 أشخاص آخرين بجروح مختلفة، تتراوح أعمارهم بين 17 و26 سنة، تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.