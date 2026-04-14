قتيل و3 جرحى في حادث مرور بأم البواقي

سجلت مصالح الحماية المدنية بولاية أم البواقي، صباح اليوم الثلاثاء، حادث مرور مميت وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 100، ببلدية أولاد حملة، والذي أسفر عن وفاة شخص وإصابة 4 آخرين.

وأشارت المصالح نفسها، أن الحادث تمثل في اصطدام بين شاحنتين على مستوى الطريق الوطني رقم 100. بلدية أولاد حملة، دائرة عين مليلة.

حيث خلّف الحادث وفاة شخص من جنس ذكر تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث وإصابة 03 آخرين. بجروح مختلفة (من بينهم شخصين في حالة حرجة) تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

