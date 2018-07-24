قتيل و3 جرحى في حادث مرور بالشلف

وقع حادث مرور مميت على الساعة الثالثة من صباح اليوم الثلاثاء، بالطريق السيار شرق غرب اتجاه وهران بمنطقة المراينية.

تمثل في اصطدام سيارة من نوع 207 بشاحنة، كانت متوقفة بالشريط الإستعجالي أسفر عن وفاة شخص، في عين المكان يبلغ من العمر 37 سنة برفقته شاب 18 سنة له جروح خفيفة، و امراة 20 سنة اصيبت بجروح عميقة على مستوى الراس والوجه وسيدة 28 سنة اصيبت بجروح عميقة وكسور.

الضحايا ينحدرون من الجزائر العاصمة و تيبازة.

فيما تدخلت مصالح الحماية المدنية لاجلاء الجرحى اين تم نقلهم الى مستشفى واد ارهيو فيما فتخت الماصلح الامنية المختصة فتح تحقيقا في مجريات الحادث.