قتيل و3 جرحى في حادث مرور بالعاصمة

لقي شخص حتفه في حادث مرور وقع صبيح اليوم الثلاثاء، مستوى الطريق السريع الجزائر اتجاه البليدة بالقرب من المكان المسمى حوش القازوز بئر توتة.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 02سا26د من أجل حادث اصطدام بين سيارتين. على مستوى الطريق السريع الجزائر اتجاه البليدة بالقرب من المكان المسمى حوش القازوز بلدية ودائرة لبئر توتة.

حيث خلف الحادث وفاة شخص تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث وإصابة ثلاثة آخرين. تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

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