قتيل و3 جرحى في حادث مرور بالمدية

لقي شخص حتفه، فيما أصيب ثلاثة (03) آخرين في حادث مرور وقع بالطريق الوطني رقم 62 المكان المسمى فرقة أولاد عطاالله بلدية ودائرة السواقي ولاية المدية.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، أن الحادث تمثل في اصطدام بين سيارة وشاحنة. بالطريق الوطني رقم 62 المكان المسمى فرقة أولاد عطاالله بلدية ودائرة السواقي.

مشيرة أن الحادث خلف وفاة شخص يبلغ من العمر 56 سنة تم نقله لمصلحة حفظ الجثث. واصابة 03 جرحى تتراوح اعمارهم بين 31 و 45 سنة تم اسعافهم و تحويلهم الى المستشفى المحلي.