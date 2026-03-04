قتيل و3 جرحى في حادث مرور بالمسيلة

لقي شخص حتفه وأصيب 3 آخرون في حادث مرور مميت، وقع صبيحة اليوم الأربعاء، على مستوى الطريق الوطني رقم 46، ببلدية أولاد سليمان، في ولاية المسيلة.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 08سا39د من أجل حادث اصطدام تسلسلي. بين 03 شاحنات على مستوى الطريق الوطني رقم 46، ببلدية أولاد سليمان، دائرة بن سرور.

مشيرة أن الحادث أسفر عن وفاة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 60 سنة تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث. وإصابة 03 آخرين بجروح مختلفة تم إسعافهم في عين المكان ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

