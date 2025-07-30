قتيل و3 جرحى في حادث مرور بالنعامة

لقي شخص حتفه وأصيب 3 آخرون في حادث مرور مميت وقع اليوم على مستوى الطريق الوطني رقم 95 ، بلدية البيوض بولاية النعامة.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 05سا55د من أجل حادث انحراف وانقلاب سيارة. على مستوى الطريق الوطني رقم 95، بلدية البيوض ودائرة المشرية.

مشيرة أن الحادث خلف وفاة شخص و إصابة 03 آخرين بجروح مختلفة. تم إسعاف الضحايا و نقلهم إلى المستشفى المحلي .

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