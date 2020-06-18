قتيل و3 جرحى في حادث مرور بالوادي

خلف حادث مرور مروع بانحراف مركبة من نوع “هونداي أتوس” عبر الطريق الرابط بين بلديتي النخلة ودوار الماء الحدودية، قتيل يبلغ من العمر 55سنة.

كما خلف الحادث أيضا 03 جرحى، لتتدخل مصالح الحماية المدنية لوحدة الرباح لنقل الضحية لمصلحة حفظ الجثث وتقديم الاسعافات الأولية ونقل المصابين للاستعجالات الرباح.

في حين فتحت عناصر الدرك الوطني تحقيق معمق لمعرفة أسباب الحادث وتفاصيله، فيما أكدت مصادر “للنهار” أن تراكم الرمال في الطريق سبب الحادث الأولي.

من جهتهم ناشد سكان الوادي والمارين في هذا الطريق بضرورة إيصاله بشبكة الهاتف المحمول حتى يتسنى تسريع تدخل فرق الحماية المدنية التي تأخرت للوصول بسبب عدم وجود شبكة الهاتف.