قتيل و3 جرحى في حادث مرور ببرج بوعريريج

لقي شخص حتفه وأصيب 3 آخرون في حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 05 منطقة عوينة لمرابعة، بلدية المهير بولاية برج بوعريريج.

واوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت من أجل حادث اصطدام بين شاحنة وسيارة، على مستوى الطريق الوطني. رقم 05 منطقة عوينة لمرابعة، بلدية المهير ودائرة المنصورة.

أين خلف الحادث حالة وفاة واصابة 3 أشخاص بجروح مختلفة، تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي. أما الضحية المتوفية تم نقلها إلى مصلحة حفظ الجثث.

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