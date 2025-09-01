قتيل و3 جرحى في حادث مرور ببسكرة

أسفر حادث مرور مميت وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 83، بلدية عين الناقة بولاية بسكرة، عن وفاة شخص وإصابة 3 آخرين.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 05سا 38د لأجل حادث اصطدام بين سيارة و شاحنة. على مستوى الطريق الوطني رقم 83، بلدية عين الناقة ودائرة سيدي عقبة.

مشيرة أن الحادث خلف وفاة شخص يبلغ من العمر 40 سنة ، تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث. وإصابة 03 آخرين بجروح مختلفة، تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

