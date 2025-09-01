إعــــلانات
أخبار الجزائر

قتيل و3 جرحى في حادث مرور ببسكرة

بقلم عايدة.ع
قتيل و3 جرحى في حادث مرور ببسكرة
  • 58
  • 0

أسفر حادث مرور مميت وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 83، بلدية عين الناقة بولاية بسكرة، عن وفاة شخص وإصابة 3 آخرين.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 05سا 38د لأجل حادث اصطدام بين سيارة و شاحنة. على مستوى الطريق الوطني رقم 83، بلدية عين الناقة ودائرة  سيدي عقبة.

مشيرة أن الحادث خلف وفاة شخص يبلغ من العمر 40 سنة ، تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث. وإصابة 03 آخرين بجروح مختلفة، تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

»إضغط إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/2ySxE
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر