قتيل و3 جرحى في حادث مرور بتيارت

بقلم عايدة.ع
لقي شخص حتفه وأصيب 3 آخرون في حادث انحراف وانقلاب سيارة واصطدامها بشجرة، على مستوى الطريق الوطني رقم 40 ببلدية مهدية بولاية تيارت.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 03سا20د من أجل حادث انحراف وانقلاب سيارة واصطدامها بشجرة. على مستوى الطريق الوطني رقم 40 بلدية ودائرة مهدية.

حيث خلّف الحادث وفاة شخص تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث وإصابة 3 آخرين تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

