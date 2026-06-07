قتيل و3 جرحى في حادث مرور بسطيف

لقي شخص حتفه وأصيب 3 آخرين في حادث مرور مميت وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 77، ببلدية العلمة في ولاية سطيف، حسب ما أفادت به مصالح الحمية المدنية.

وأوضح المصدر نفسه، أنه تم التدخل على الساعة 03سا55د، من أجل حادث انحراف سيارة. واصطدامها بحاجز إسمنتي على مستوى الطريق الوطني رقم 77، ببلدية ودائرة العلمة.

حيث خلف الحادث وفاة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 26 سنة وإصابة 03 آخرين بجروح مختلفة. تتراوح أعمارهم ما بين 20 إلى 30 سنة، تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي. أما الوفاة تم نقلها إلى مصلحة حفظ الجثث لذات المؤسسة الإستشفائية.

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