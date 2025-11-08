قتيل و3 جرحى في حادث مرور بسيدي بلعباس

لقي شخص حتفه وأصيب 3 آخرون في حادث مرور مميت وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 92، بلدية بلعربي ولاية سيدي بلعباس.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 07سا01د من أجل حادث انحراف و انقلاب سيارة. على مستوى الطريق الوطني رقم 92، بلدية بلعربي ودائرة مصطفى بن ابراهيم.

مشيرة أن الحادث أسفر عن وفاة شخص تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث، وإصابة 03 أشخاص آخرين بإصابات متعددة. تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

