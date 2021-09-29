قتيل و3 جرحى في حادث مرور بمعسكر

توفي شخص وأصيب 3 آخرون في حادث مرور، وقع صبيحة اليوم بالطريق الوطني رقم 17، ببلدية حسين في ولاية معسكر.

وتمثل الحادث في إصطدام سيارة من نوع “كليو” بشاحنة من نوع “هينو”، مخلفا وفاة شخص في عين المكان، وإصابة 3 آخرين. كما تسبب الحادث في خسائر معتبرة في المركبة.

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