قتيل و4 جرحى إثر انهيار جدار ببسكرة

لقي شخص مصرعه وأصيب 4 آخرون جراء حادث انهيار جدار إسمنتي إثر عملية أشغال الحفر، ببلدية شتمة، بولاية بسكرة.

من جهتها أوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 12سا47د، من أجل حادث انهيار جدار إسمنتي إثر عملية أشغال الحفر. ببلدية شتمة، دائرة سيدي عقبة.

أين خلّف الحادث وفاة شخص، تم إجلاؤه و تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث وإصابة آخرين بجروح مختلفة. وحالات صدمة تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

