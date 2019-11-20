قتيل و4 جرحى بعد حرب شوارع في مزافران بتيبازة

تسبب خلاف وقع بين عائلتين بحي سويداني بوجمعة بمنطقة مزافران التابعة لبلدية القليعة بإقليم ولاية تيبازة في مقتل شخص وإصابة 4 آخرين بجروح.

الحادث بدأت تفاصيله بعد اندلاع مناوشات داخل مسكن عائلي، بين شخصين، وذلك قبيل صلاة المغرب.

وسرعان ما تطورت الأمور، ليندلع عراك بينهما، وتنتقل شرارته إلى خارج المنزل، لتتوسع دائرة أطراف الشجار.

وبعدما تحول الخلاف العائلي إلى شجار بين سكان الحي، تم استخدام الأسلحة البيضاء بين طرفي النزاع، لتخلف المواجهات سقوط قتيل و4 جرحى.

وقد جرى نقل المصابين على جناح السرعة إلى مستشفى القليعة، فيما تدخلت مصالح فرقة الدرك بالقليعة وقامت بفتح تحقيق.