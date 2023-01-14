قتيل و4 جرحى في إصطدام بين 3 سيارات بالبويرة

لقي شخص حتفه فيما اصيب 4 أخرين حتفهم في حادث مرور على مستوى الطريق الوطني رقم 08 فج ديرة بلدية سور الغزلان ولاية البويرة.

وحسب مصالح الحماية المدنية الحادث وقع في حدود الساعة 14سا و25د بفج ديرة بلدية سور الغزلان.

وتمثل الحادث في إصطدام بين 3 سيارات ما خلف وفاة وإصابة 4 اخرين أعمارهم بين 10 سنوات و 64 سنة. اين تم إسعاف الجرحى ونقلهم الى مستشفى سور الغزلان. فيما تم تحويل المتوفىة والبالغة من العمر 47 سنة إلى مصلحة حفظ الجثث لذات المستشفى.