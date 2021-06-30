قتيل و4 جرحى في اصطدام عنيف بين شاحنتين بالطريق السيار في البليدة

لقي شخص حتفه، اليوم الأربعاء، في حادث مرور وقع على مستوى طريق السيار شرق غرب في شطره الرابط بين البليدة وبني تامو باتجاه وهران.ويتعلق الأمر بسائق شاحنة ذات مقطورة، والذي توفي بعد اصطدام شاحنته، بأخرى كانت متوقفة على الطريق.

وأدى الاصطدام العنيف بين الشاحنتين، الى إصابة 4 أشخاص آخرين بجروح خطيرة.وحسب شهود عيان للنهار اونلاين، فإن صاحب الشاحنة ذات مقطورة كان يقود بسرعة جنونية.قبل أن يتفاجأ بوجود شاحنة أخرى متوقفة في جانبا.

وتوقف صاحب الشاحنة الأخرى، على جانب الطريق، بشكل اضطراري بسبب عطب.هذا وقام عناصر الحماية المدنية ببني مراد، والوحدة الرئيسية بالبليدة، بتقديم اسعافات الأولية للمصابين قبل نقلهم إلى المستشفى.