قتيل و4 جرحى في حادث إصطدام بين سيارتين بمستغانم

لقي شخص حتفه فيما أصيب 4 أخرين إثر حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 90، ببلدية صيادة ودائرة خير الدين بولاية مستغانم.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية في حدود الساعة 17سا و55دقيقة من أجل حادث إصطدام بين سيارتين ببلدية صيادة.

وخلف الحادث وفاة شخص يبلغ من العمر 30 سنة واصابة 4 آخرين بجروح مختلفة تتراوح أعمارهم مابين 15 سنة و33 سنة. تم اسعافهم ونقلهم الى المستشفى المحلي أما الضحية المتوفية تم نقلها إلى مصلحة حفظ الجثث.