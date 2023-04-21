قتيل و4 جرحى في حادث إصطدام بين سيارتين ببني فودة في سطيف

لقي شخص حتفه فيما أصيب 4 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة إثر حادث مرور وقع على مستوى الطريق الولائي رقم 117 الرابط بين بلديتي سطيف وبني فودة.

وحسب ما أفادت به صفحة طريقي حادث مرور مميت بالضبط في منطقة شيرهم بلدية بني فودة .وتمثل في إصطدام بين سيارتين

وأسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة 4 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة.

وعلى إثر ذلك قامت أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببني فودة بالقيام بالإجراءات اللازمة في عين المكان وتسهيل حركة المرور.