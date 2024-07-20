قتيل و4 جرحى في حادث إنقلاب سيارة بالمنيعة

لقي شخص حتفه فيما أصيب 4 أخرين في حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 01 ببلدية حاسي الفحل ودائرة المنيعة.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية في حدود الساعة 14سا و05 دقيقة، من أجل حادث إنحراف وانقلاب سيارة سياحية ببلدية حاسي الفحل.

حالة وفاة و إصابة 04 أشخاص آخرين في حادث مرور بولاية المنيعة

وخلف الحادث وفاة شخص وإصابة 4 أشخاص آخرين لهم جروح مختلفة تم إسعافهم ونقلهم الى المستشفى المحلي. أما ضحية المتوفية تم تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث.