قتيل و4 جرحى في حادث انحراف سيارة بقالمة

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
قتيل و4 جرحى في حادث انحراف سيارة بقالمة
بقلم هشام قاسم

تسبب حادث انحراف سيارة بولاية قالمة، في وفاة طفلة تبلغ من العمر 12 سنة ، واصابة 4 أشخاص من عائلة واحدة بجروح متفاوتة الخطورة.

الحادث وقع على  مستوى الطريق الثانوي الرابط بين عين مخلوفة وتاملوكة بالولاية  ، اين تم نقل الضحية التي توفيت بعين المكان الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى تاملوكة .

فيما تم نقل الجرحى من طرف عناصر الحماية المدنية الى مصلحة الاستعجالات الطبية .
من جهتها المصالح الامنية المختصة، و عقب سماعها بالحادث، تنقلت على جناح السرعة الى مكان الحادث،

وفتحت تحقيق امني معمق لمعرفة الاسباب الحقيقية له.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com