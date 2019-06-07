قتيل و4 جرحى في حادث انحراف سيارة بقالمة

تسبب حادث انحراف سيارة بولاية قالمة، في وفاة طفلة تبلغ من العمر 12 سنة ، واصابة 4 أشخاص من عائلة واحدة بجروح متفاوتة الخطورة.

الحادث وقع على مستوى الطريق الثانوي الرابط بين عين مخلوفة وتاملوكة بالولاية ، اين تم نقل الضحية التي توفيت بعين المكان الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى تاملوكة .

فيما تم نقل الجرحى من طرف عناصر الحماية المدنية الى مصلحة الاستعجالات الطبية .

من جهتها المصالح الامنية المختصة، و عقب سماعها بالحادث، تنقلت على جناح السرعة الى مكان الحادث،

وفتحت تحقيق امني معمق لمعرفة الاسباب الحقيقية له.