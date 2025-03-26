قتيل و4 جرحى في حادث مرور بالبليدة

لقي شخص حتفه، وأصيب 4 آخرون في حادث مرور مميت وقع بالمكان المسمى الطريق السريع أمام محول بلدية بني تامو، بولاية البليدة.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 04سا50د من أجل حادث اصطدام بين سيارة و شاحنة. بالمكان المسمى الطريق السريع أمام محول بلدية بني تامو، دائرة وادي العلايق.

مشيرة أن الحادث خلف وفاة شخص تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث، و إصابة 04 آخرين في حالة صدمة. تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

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