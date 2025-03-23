قتيل و4 جرحى في حادث مرور بالعاصمة

لقي شخص مصرعه وأصيب 4 آخرون بجروح في حادث مرور، وقع صباح اليوم الأحد، على مستوى محول بابا حسن، بلدية أولاد فايت بالعاصمة.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 05سا45د من أجل حادث انحراف وانقلاب سيارة. على مستوى المحول بابا حسن، بلدية أولاد فايت دائرة الشراقة.

حيث خلف الحادث وفاة شخص من جنس ذكر تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث و إصابة 04 آخرين. بجروح مختلفة تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

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