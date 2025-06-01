قتيل و4 جرحى في حادث مرور بالمنيعة

لقي شخص حتفه وأصيب 4 آخرون في حادث مرور وقع بالطريق الوطني رقم 01، ببلدية حاسي الفحل بولاية المنيعة.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت من أجل حادث اصطدام بين شاحنة وحافلة لنقل المسافرين. تعمل على خط (أدرار-الجزائر) بالطريق الوطني رقم 01، ببلدية حاسي الفحل دائرة المنيعة.

مشيرة أن الحادث خلّف وفاة شخص تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث و إصابة 04 آخرين. بجروح تم اسعافهم و نقلهم الى المستشفى المحلي.

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