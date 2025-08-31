إعــــلانات
قتيل و4 جرحى في حادث مرور بتمنراست

بقلم أمينة داودي
تسبب حادث مرور وقع اليوم الأحد في وفاة شخص وإصابة 4 آخرين بجروح متفاوتة في ولاية تمنراست.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 13سا 55د لأجل حادث انحراف و إنقلاب سيارة. على مستوى الطريق الوطني رقم 01، بلدية و دائرة تمنراست.

وخلّف الحادث وفاة شخص يبلغ من العمر 45 سنة، وإصابة 04 آخرين بجروح مختلفة ، تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي. أما الوفاة تم تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث.

