قتيل و4 جرحى في حادث مرور بتمنراست

تسبب حادث مرور وقع اليوم الأحد في وفاة شخص وإصابة 4 آخرين بجروح متفاوتة في ولاية تمنراست.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 13سا 55د لأجل حادث انحراف و إنقلاب سيارة. على مستوى الطريق الوطني رقم 01، بلدية و دائرة تمنراست.

وخلّف الحادث وفاة شخص يبلغ من العمر 45 سنة، وإصابة 04 آخرين بجروح مختلفة ، تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي. أما الوفاة تم تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور