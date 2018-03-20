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قتيل و4 جرحى في حادث مرور بعين تموشنت

أخبار الجزائر
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قتيل و4 جرحى في حادث مرور بعين تموشنت
بقلم م. فيصل

 لقي شخص حتفه وأصيب أربعة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة اليوم الثلاثاء إثر حادث مرور وقع بولاية عين تموشنت.

وحسب مصالح الحماية المدنية، فإن الحادث وقع إثر إنزلاق وإنقلاب سيارة، بالطريق الوطني رقم 2 بين بلديتي شعبة اللحم والمالح.

حيث أسفر الحادث عن وفاة السائق والبالغ من العمر 35 سنة فيما أصيب مرافقوه الأربعة 3 نساء ورجل بجروح.

وقد تم نقل المصابين، الى المؤسسة العمومية الإستشفائية “أحمد مدغري” لعين تموشنت، لتلقي الإسعافات اللازمة.

من جهتها، فتحت مصالح الدرك الوطني، تحقيقا لمعرفة أسباب الحادث.


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