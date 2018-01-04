قتيل و4 جرحى في حادث مرور بميلة

لقي شاب حتفه، وأصيب 4 أخرين بجروح، اليوم الخميس، إثر حادث إنحراف سيارة بالقرب من تاجنانت ولاية ميلة.

وأوضحت الحماية المدنية، فإن الحادث تمثل في إصطدام سيارة من ولاية قالمة، بمجموعة من الكلاب جنوب ميلة باتجاه قسنطينة

حيث أسفر عن وفاة الشاب “ع.ع” 17 سنة بعين المكان، بعد أن بترت ساقاه جراء الحادث.

فيما جرح “ق.م” البلغ من العمر 23 سنة، أصيب على مستوى الرأس والرجل اليمنى، كما بترت رجله اليسرى.

بينما أصيب”د. م”21 سنة، بخدوش في الرأس، و”خ. م”22 سنة، في حالة صدمة و”ق. أ “29 سنة، جرح برجله اليمنى.

وقد تم نقل المصابين، نحو مصلحة الاستعجالات بمستشفى العلمة بولاية سطيف.

من جهتها، فتحت مصالح الدرك الوطني، تحقيقا في ملابسات هذا الحادث.