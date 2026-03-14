قتيل و4 جرحى في حادث مرور بورقلة

لقي شخص حتفه وأصيب 4 آخرين، جراء حادث مرور مميت وقع صبيحة اليوم السبت، على مستوى الطريق الوطني رقم 03، ببلدية حاسي مسعود، ولاية ورقلة.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أن الحادث تمثل في اصطدام بين شاحنة ذات مقطورة و حافلة لنقل المسافرين. تشغل خط جانت-قسنطينة، ووقع على مستوى الطريق الوطني رقم 03، بلدية ودائرة حاسي مسعود.

مشيرة أن الحادث خلّف كحصيلة أولية وفاة شخص وإصابة 04 آخرين، تم إسعافهم في عين المكان. ونقلهم إلى المستشفى المحلي. فيما لا تزال العملية جارية.

