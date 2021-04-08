قتيل و4 جرحى في حادث مرور بين تمنراست وعين قزام

لقي شخص مصرعه فيما أصيب 4 أشخاص، مساء اليوم، من أجل حادث مرور مميت بالطريق الوطني رقم 01.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية لهذا الحادث، الذي يتمثل في إصطدام سيارتين من نوع (تويوتا هيلكس )و (وتويوتا ياريس ).

وذلط على بعد 40كلم من عين ڨزام بإتجاه تمنراست اين أسفر هذا الحادث عن وفاة شخص في عين المكان يبلغ من العمر حوالي 30 سنة.

فيما اصيب 4 اشخاص آخرين بجروح متفاوتة الخطورة تتراوح أعمارهم مابين20 و30 سنة.

هذا وتم اسعاف مصابان في عين المكان من طرف مصالح الحماية المدنية ونقلهم للمستشفى.

أما المصابين الأخرين فقد تم نقلهم عبر سيارة خاصة فيما فتحت مصالح الدرك تحقيق معمق في الخادث.