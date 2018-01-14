قتيل و4 جرحى في 3 حوادث مرور بوهران

لقي شخص حتفه وأصيب 4 آخرون بجروح متفاوتة جراء 3 حوادث مرور متفرقة شهدتها طرقات وهران نهاية الأسبوع المنصرم.

وحسب مصالح الحماية المدنية، فإن الحادث الاول وقع بالطريق الولائي رقم 84 ببوسفر إثر إنقلاب سيارة.

حيث أسفر، عن وفاة إمرأة عمرها 23 سنة، والتي لفظت أخر أنفاسها في عين المكان.

في حين، تم نقل إثنين من مرافقيها لمصلحة الإستعجالات الطبية والجراحية لمستشفى عين الترك لتلقي العلاج.

كما وقع حادث، بالطريق رقم 4 بضواحي بلدة عين البيضاء ببلدية السانية، في إصطدام سيارة بدراجة نارية.

أدى إلى إصابة سائق الدراجة النارية والبالغ من العمر 35 سنة، حيث تم نقله إلى للمركز الاستشفائي الجامعي بوهران.

وببلدية بئر الجير، أدى إنقلاب سيارة إلى إصبة سائقتها البالغة من العمر 19 سنة بجروح خطيرة.

أين تم نقلها على جناح السرعة إلى المؤسسة الاستشفائية الجامعية أول نوفمبر.